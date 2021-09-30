Полиция Мангистау проводит расследование по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения»

Фото из архива Lada.kz
В полиции сообщили, что к ним поступило заявление от гражданина Коновалова Ю. о незаконной раскопке могилы покойного брата.
- Данный факт зарегистрирован по статье 314 части 1 УК РК «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения». Проводится досудебное расследование. Иная информация в интересах следствия не разглашается, - сообщили в ведомстве.
Напомним, в редакцию «Лада» обратился житель Актау Юрий Коновалов и рассказал о незаконной эксгумации тела умершего двоюродного брата. По словам мужчины, работники одного из ритуальных агентств раскопали могилу, вытащили тело усопшего и перезахоронили на другом кладбище.
- Данный факт зарегистрирован по статье 314 части 1 УК РК «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения». Проводится досудебное расследование. Иная информация в интересах следствия не разглашается, - сообщили в ведомстве.
Напомним, в редакцию «Лада» обратился житель Актау Юрий Коновалов и рассказал о незаконной эксгумации тела умершего двоюродного брата. По словам мужчины, работники одного из ритуальных агентств раскопали могилу, вытащили тело усопшего и перезахоронили на другом кладбище.
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