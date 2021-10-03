После ДТП с верблюдом погиб водитель: Хозяин животного до сих пор не найден

- Хозяин верблюда и ослепивший дальними фарами водитель встречного автомобиля как будто «сквозь землю провалились». Мы написали повсюду заявления, но толку нет. Нам никто не может помочь, - в отчаянии говорят родственники погибшего молодого человека.

Родные водителя Kia Cerato, который умер на шестой день в больнице, похоронили его после проведения вскрытия в родном селе Баянды.По их словам, они обращались с заявлениями в полицию Каракиянского района, департамент полиции региона и областную прокуратуру.В департаменте полиции же сообщили, что проводится досудебное расследование. Продолжаются поиски хозяина верблюда.Напомним, дорожный инцидент произошёл 11 сентября в 06:15 утра на объездном участке трассы Актау-Жанаозен.