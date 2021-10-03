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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:06

Просмотров: 1081

После ДТП с верблюдом погиб водитель: Хозяин животного до сих пор не найден

Родственники погибшего после ДТП с верблюдом заявляют, что до сих пор не найдены хозяин животного и водитель встречной машины.

Кадр видео
Родные водителя Kia Cerato, который умер на шестой день в больнице, похоронили его после проведения вскрытия в родном селе Баянды.

По их словам, они обращались с заявлениями в полицию Каракиянского района, департамент полиции региона и областную прокуратуру.

- Хозяин верблюда и ослепивший дальними фарами водитель встречного автомобиля как будто «сквозь землю провалились». Мы написали повсюду заявления, но толку нет. Нам никто не может помочь, - в отчаянии говорят родственники погибшего молодого человека.


В департаменте полиции же сообщили, что проводится досудебное расследование. Продолжаются поиски хозяина верблюда.

Напомним, дорожный инцидент произошёл 11 сентября в 06:15 утра на объездном участке трассы Актау-Жанаозен.




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Комментарии ( 3 )

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  • синдбад
  • 14679677
 мунайши73 (Посетители) Сегодня, 13:51
Цитата: Космос
Надо объявить, что со всех владельцев верблюдов будет взыскан жертвенный сбор с каждой головы верблюда по 100 тысяч тенге в пользу семьи погибшего.

Сперва мои соболезнования погибшему.После смерти человека государство выплачивает пособие по потере кормильца его детям,до определённого времени , и его родителям если они пенсионеры.Получается государству не выгодно, что бы преждевременно гибли его граждане.На страже интересов государства состоит прокуратура,она над всем надзирает и контролирует. Вопрос, куда она смотрит?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • arsenal
  • elek
  • мунайши73
  • 14679677
 Космос (Посетители) Сегодня, 13:22
Есть вариант ещё проще. Надо объявить, что со всех владельцев верблюдов будет взыскан жертвенный сбор с каждой головы верблюда по 100 тысяч тенге в пользу семьи погибшего. Думаю, остальные владельцы на руках принесут хозяина верблюда к зданию двд. Явно, каждый из них успел убедиться, чей это верблюд, ведь за компенсацией при дтп они бегут в тот же день, и знают чей это верблюд. Или пусть реально скидываются...
 
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  • TU-154
  • kolu411
  • elek
  • мунайши73
  • синдбад
  • 14679677
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 12:28
Продолжаются поиски хозяина верблюда.

Ну,а чтобы этого не было, надо просто обязать всех хозяев своего скота чипировать их, или крепить на них бирки и заносить в базу данных. Тогда хозяин найдётся за 3 минуты. Cколько лет уже люди говорят об этом
Мои соболезнования родным погибшего...
 
 

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