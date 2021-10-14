Массовая драка между подростками 27 и 26 микрорайонов Актау попала на видео

Потасовка произошла ночью 13 октября.По информации пресс-службы полиции региона, сообщение о драке, которая произошла между 27 и 28 микрорайонами, поступило 13 октября в 23:38.- В Мангистаускую областную больницу с телесными повреждениями никто не обратился. В настоящее время по данному факту управлением полиции города проводится проверка, - сообщили в ведомстве.В полиции отметили, что изучаются все камеры видеонаблюдения, ведётся работа по установлению причастных лиц.