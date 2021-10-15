В больнице Мангистау скончался один из пострадавших в тройном ДТП с участием инкассаторской машины

Фото с места ДТП
Мужчина скончался ночью 15 октября в отделении реанимации.
- К сожалению, 52-летний мужчина скончался. Еще двое по-прежнему находятся в отделении реанимации. У всех троих пострадавших были диагностированы переломы и множественные повреждения внутренних органов, - сообщили в пресс-службе МОБ.
Ещё двое пострадавших были отпущены домой после оказания медицинской помощи.
Напомним, ДТП с участием трех машин, в том числе инкассаторской «Газели» произошло 13 октября. Двое погибли на месте, пятеро были доставлены в больницу.
- К сожалению, 52-летний мужчина скончался. Еще двое по-прежнему находятся в отделении реанимации. У всех троих пострадавших были диагностированы переломы и множественные повреждения внутренних органов, - сообщили в пресс-службе МОБ.
Ещё двое пострадавших были отпущены домой после оказания медицинской помощи.
Напомним, ДТП с участием трех машин, в том числе инкассаторской «Газели» произошло 13 октября. Двое погибли на месте, пятеро были доставлены в больницу.
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