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ЛАДА.kz » Происшествия

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 18:37

Просмотров: 2091

В больнице Мангистау скончался один из пострадавших в тройном ДТП с участием инкассаторской машины

В Мангистауской областной больнице скончался один из трех мужчин, находившихся в инкассаторской «Газели». Об этом сообщили в пресс-службе Мангистауской областной больницы (МОБ).

Фото с места ДТП
Мужчина скончался ночью 15 октября в отделении реанимации.

- К сожалению, 52-летний мужчина скончался. Еще двое по-прежнему находятся в отделении реанимации. У всех троих пострадавших были диагностированы переломы и множественные повреждения внутренних органов, - сообщили в пресс-службе МОБ.

Ещё двое пострадавших были отпущены домой после оказания медицинской помощи.

Напомним, ДТП с участием трех машин, в том числе инкассаторской «Газели» произошло 13 октября. Двое погибли на месте, пятеро были доставлены в больницу.



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