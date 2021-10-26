На автодороге в Актау загорелся автомобиль

Сообщение о том, что на дороге в микрорайоне «Толкын-2» горит автомобиль Nissan поступило на пост дежурного противопожарной службы Актау вчера, 25 октября, в 21:31.- Пожарные прибыли на место происшествия через восемь минут после вызова. В автомашине горел салон. Пожар ликвидирован. Пострадавших нет. В тушении пожара задействовали одну единицу спецтехники, - рассказали представители службы пожаротушения.Причину пожара установят дознаватели ДЧС Мангистауской области.