«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 27 Октября
+8...+7
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 426.01 KZT
  • €1 = 493.75 KZT
  • 1 RUB = 6.05 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:30

Просмотров: 15

Причину отказа от медпомощи изнасилованной девственнице озвучили врачи в Актау

Жалобу девушки, которая не смогла пройти обследование у врачей после изнасилования, прокомментировала руководитель областного перинатального центра Жапырак Епенова.

Фото из доступных источников
По словам Жапырак Епеновой, потерпевшая обратилась в областной перинатальный центр для обследования на инфекции спустя сутки после изнасилования.

- Девушку ничего не беспокоило. Она пришла провериться на наличие инфекции. Если бы у неё было кровотечение, то наши специалисты в таком случае оказали бы помощь. Кровотечение у девушки отсутствовало. Исследовать на предмет изнасилования без постановления правоохранителей мы не можем. Обследование проходит по месту прикрепления. Если девушка подаёт жалобу в полицию, то эта процедура должна проходить в их присутствии, потому что наши врачи могут повредить инструментами девственную плеву, - объяснила Жапырак Епенова.


Как стало известно, потерпевшая обратилась вчера вечером, 26 октября, к судмедэкспертам в 1 микрорайоне.

- Анализ на спермограмму берётся сразу, так как спустя сутки следы исчезнут, - отметила руководитель областного перинатального центра.


Напомним, молодой мужчина изнасиловал свою подругу девственницу в Актау.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика