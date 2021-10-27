Причину отказа от медпомощи изнасилованной девственнице озвучили врачи в Актау

- Девушку ничего не беспокоило. Она пришла провериться на наличие инфекции. Если бы у неё было кровотечение, то наши специалисты в таком случае оказали бы помощь. Кровотечение у девушки отсутствовало. Исследовать на предмет изнасилования без постановления правоохранителей мы не можем. Обследование проходит по месту прикрепления. Если девушка подаёт жалобу в полицию, то эта процедура должна проходить в их присутствии, потому что наши врачи могут повредить инструментами девственную плеву, - объяснила Жапырак Епенова.

- Анализ на спермограмму берётся сразу, так как спустя сутки следы исчезнут, - отметила руководитель областного перинатального центра.