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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 20:17

Просмотров: 344

«Легковушка» угодила в яму в Актау: Горожане заявляют об отсутствии ограждений

Местные водители возмутились тем, что ямы на время ремонтных работ в 16 микрорайоне ничем не ограждены.

Фото жителей 16 микрорайона
Угодивший в яму водитель «ВАЗ-21144» у дома №43 в 16 микрорайоне, как считают горожане, не виновен. Причина тому - отсутствие ограждений на месте проводимых работ на трубопроводе.

- Яма на яме, никого ограждения нет. Установили только одну несчастную ленту. Как работают «Каспий жылу, су арнасы»? Разве так можно относиться наплевательски? Здесь не то что дети, и взрослые могут в ночное время провалиться.


Также водители пожаловались на скопище мусора у дома №43, от которого исходит зловонный запах.

Напомним, на угодившего в яму водителя составили административный протокол по статье 620 КоАП РК (Нарушение требований правил дорожного движения, основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации, не перечисленных в настоящей главе Кодекса).

На первый раз водителя ждёт предупреждение. При повторном нарушении ему может грозить штраф в размере трёх месячных расчётных показателей, то есть 8751 тенге.




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Комментарии ( 1 )

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  • alixah
 chrome (Посетители) Сегодня, 21:19
У наших строителей вообще на прочь отсутствует культура безопасности. Меня например очень сильно ужасают колышки из арматуры, бывает такое иногда наверняка замечали omg .
Окемат нанимает компании а эти компании не могут своих сотрудников снабдить элементарно касками и спецодеждой, куда там об ограждениях говорить. На самом деле и не строители виноваты, а тот кто их таких нанял chih
 
 

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