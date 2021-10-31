«Легковушка» угодила в яму в Актау: Горожане заявляют об отсутствии ограждений

- Яма на яме, никого ограждения нет. Установили только одну несчастную ленту. Как работают «Каспий жылу, су арнасы»? Разве так можно относиться наплевательски? Здесь не то что дети, и взрослые могут в ночное время провалиться.

Угодивший в яму водитель «ВАЗ-21144» у дома №43 в 16 микрорайоне, как считают горожане, не виновен. Причина тому - отсутствие ограждений на месте проводимых работ на трубопроводе.Также водители пожаловались на скопище мусора у дома №43, от которого исходит зловонный запах.Напомним, на угодившего в яму водителя составили административный протокол по статье 620 КоАП РК (Нарушение требований правил дорожного движения, основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации, не перечисленных в настоящей главе Кодекса).На первый раз водителя ждёт предупреждение. При повторном нарушении ему может грозить штраф в размере трёх месячных расчётных показателей, то есть 8751 тенге.