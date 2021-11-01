В Актау водитель врезался в фонарный столб

На месте происшествия

Мужчина был доставлен в Мангистаускую областную больницу.



- Вызов поступил 31 октября 2021 года в 23:15 на пульт дежурного 102 управления полиции города Актау о дорожно-транспортном происшествии в 13 микрорайоне напротив гостиницы «Victory». Водитель автотранспорта «Ваз 2107» не справился с рулевым управлением и врезался в столб освещения. Пострадавший был доставлен в больницу. Ведётся расследование, - сообщили в департаменте полиции региона.