Кроссовер перевернулся в Актау

По информации полиции, 2 ноября в 23:30 на пульт дежурного «102» поступил вызов о ДТП.Прибывшие на место инспекторы установили, что водитель мини-кроссовера Hyundai Creta при повороте налево, в сторону 17 микрорайона, не уступил дорогу встречной машине Mazda 626, и совершил столкновение.Пострадал один человек. Он был доставлен в областную больницу, после медицинской помощи отпущен домой.На водителя Hyundai Creta составлен административный протокол по части 1 статьи 610 КоАП РК (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлёкшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб).Наказание предусматривает штраф в размере 20 месячных расчётных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.