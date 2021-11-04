Нарушителей ПДД привлекли к ответственности в Актау

Видеозапись появилось в социальных сетях. На кадрах видно, как группа автолюбителей на трех машинах грубо нарушает правила дорожного движения, пересекает сплошную линию и выезжает на полосу встречного движения.Сотрудниками батальона патрульной полиции Актау установлены личности водителей автомашин Kia Sportagе, Hyundai Accent и Infiniti G 35. На водителей составлены административные протоколы по части 1 статьи 614, 603, 601, 600 КоАП РК. Водитель автомашины Infiniti G 35 дополнительно привлечен к ответственности по части 3 статьи 596 КоАП РК. Все автомашины водворены на штрафстоянку.– Водители должны понимать, что, находясь за рулем автомашины, несут ответственность не только за свою жизнь, но и за жизнь других участников дорожного движения. Причины аварий на дорогах разные: превышение скорости, вождение в нетрезвом виде, по вине сонных и уставших водителей, выезд на встречную полосу. Уважаемые водители, не превышайте скорость, соблюдайте правила дорожного движения! Важно всегда помнить, что дорога не прощает ошибок, - отметил начальник департамента полиции региона, генерал-майор полиции Жанарбек Бактыбаев.