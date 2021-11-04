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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:33

Просмотров: 317

Нарушителей ПДД привлекли к ответственности в Актау

В социальных сетях появилось видео, на кадрах которого видно, как водители трех автомобилей совершили грубые нарушения дорожного движения на дорогах города. В полиции региона сообщили, что установлены все личности водителей автомашин и привлечены к ответственности.

Кадр видео
Видеозапись появилось в социальных сетях. На кадрах видно, как группа автолюбителей на трех машинах грубо нарушает правила дорожного движения, пересекает сплошную линию и выезжает на полосу встречного движения.



Сотрудниками батальона патрульной полиции Актау установлены личности водителей автомашин Kia Sportagе, Hyundai Accent и Infiniti G 35. На водителей составлены административные протоколы по части 1 статьи 614, 603, 601, 600 КоАП РК. Водитель автомашины Infiniti G 35 дополнительно привлечен к ответственности по части 3 статьи 596 КоАП РК. Все автомашины водворены на штрафстоянку.

– Водители должны понимать, что, находясь за рулем автомашины, несут ответственность не только за свою жизнь, но и за жизнь других участников дорожного движения. Причины аварий на дорогах разные: превышение скорости, вождение в нетрезвом виде, по вине сонных и уставших водителей, выезд на встречную полосу. Уважаемые водители, не превышайте скорость, соблюдайте правила дорожного движения! Важно всегда помнить, что дорога не прощает ошибок, - отметил начальник департамента полиции региона, генерал-майор полиции Жанарбек Бактыбаев.



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Комментарии ( 1 )

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master_kz (Посетители) Сегодня, 11:02
Все автомашины водворены на штрафстоянку.

И наверно на момент публикации этой статьи уже отпущены с миром uhmylka
 
 

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