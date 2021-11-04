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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:39

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Свыше двух тысяч нарушений правил благоустройства выявлено в Актау

Нарушения допускают не только организации, но и граждане, осуществляющие ремонт квартир. Сотрудники полиции Мангистауской области регулярно следят за соблюдением гражданами правил благоустройства.

Фото пресс-службы ведомства
Полиция региона совместно с сотрудниками заинтересованных государственных органов, представителями общественности и экоактивистами выявляют незаконные свалки.

Свыше двух тысяч нарушений правил благоустройства выявлено в Актау


По данным ведомства, с начала года по городу выявлено свыше двух тысяч нарушений правил благоустройства территорий.

Свыше двух тысяч нарушений правил благоустройства выявлено в Актау


- Полицейские ежедневно выявляют мусорные свалки в разных местах города. Это происходит при обходе административного участка инспектором полиции при проведении локально-рейдовых мероприятий, также о нарушениях на пульт «102» и в социальных сетях сообщают неравнодушные жители. Зачастую территория вокруг контейнерных стоянок в микрорайонах оказывается под завалами мусора. Ситуацию усугубляет безответственность горожан, которые выбрасывают после ремонта строительный мусор или старую мебель, - отметил в ведомстве.

Свыше двух тысяч нарушений правил благоустройства выявлено в Актау


В пресс-службе департамента отметили, что нарушителей привлекут к административной ответственности по статье 505 КоАП РК «Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушения объектов инфраструктуры, уничтожение зеленых насаждений города и населенных пунктов», что повлечет предупреждение либо штраф в размере 20 месячных расчетных показателей (58 340 тенге).

- Горожане должны помнить, что за загрязнение мест общего пользования их могут привлечь к ответственности по статье 434-2 КоАП РК, - отметил глава полиции региона Жанарбек Бактыбаев.



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