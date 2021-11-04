Свыше двух тысяч нарушений правил благоустройства выявлено в Актау

Полиция региона совместно с сотрудниками заинтересованных государственных органов, представителями общественности и экоактивистами выявляют незаконные свалки.По данным ведомства, с начала года по городу выявлено свыше двух тысяч нарушений правил благоустройства территорий.- Полицейские ежедневно выявляют мусорные свалки в разных местах города. Это происходит при обходе административного участка инспектором полиции при проведении локально-рейдовых мероприятий, также о нарушениях на пульт «102» и в социальных сетях сообщают неравнодушные жители. Зачастую территория вокруг контейнерных стоянок в микрорайонах оказывается под завалами мусора. Ситуацию усугубляет безответственность горожан, которые выбрасывают после ремонта строительный мусор или старую мебель, - отметил в ведомстве.В пресс-службе департамента отметили, что нарушителей привлекут к административной ответственности по статье 505 КоАП РК «Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушения объектов инфраструктуры, уничтожение зеленых насаждений города и населенных пунктов», что повлечет предупреждение либо штраф в размере 20 месячных расчетных показателей (58 340 тенге).- Горожане должны помнить, что за загрязнение мест общего пользования их могут привлечь к ответственности по статье 434-2 КоАП РК, - отметил глава полиции региона Жанарбек Бактыбаев.