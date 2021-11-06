«Легковушка» протаранила отбойник на трассе Актау-Жанаозен: Есть пострадавшие

Информация о ДТП на 32-м километре трассы Актау-Жанаозен поступила на пульт дежурного отдела полиции Мунайлинского района 6 ноября в 13:50.Полиция установила, что водитель Toyota Camry не справился с рулевым управлением и врезался в барьерное ограждение.Пострадавшие были доставлены в Мангистаускую областную больницу.На водителя составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества).Автотранспорт водворен на штрафную стоянку.- Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб. Влечёт штраф в размере 20 месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.- То же действие, повлёкшее причинение потерпевшему лёгкого вреда здоровью. Влечёт штраф в размере 40 месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до девяти месяцев.