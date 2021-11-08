Названа предварительная причина взрыва в Актау

-Со слов хозяина кафе под завалами находится ещё два баллона по 50 литров, - сказал Бекболат Абдикадыров.

По словам Бекболата Абдикадырова, возможно произошла утечка газо-воздушной смеси, так как с места взрыва уже были извлечены два газовых баллона.После проведённой разведки кинологической службой установлено, что пострадавших на месте взрыва нет.Владелец комплекса «Шеркала» сообщил, что все рабочие покинули данное здание вечером приблизительно с 18:00 до 20:00.Сразу после взрыва был создан оперативный штаб под руководством акима области Нурлана Ногаева. Он на месте провёл совещание с руководителями правоохранительных органов и служб гражданской защиты.Более подробная информация будет предоставлена после ликвидации последствий ЧП.