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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 07:11

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Названа предварительная причина взрыва в Актау

Предварительную причину взрыва назвал заместитель начальника департамента по ЧС Мангистауской области Бекболат Абдикадыров. Об этом сообщили в центре общественных коммуникаций региона при акимате региона.

Фото предоставили в центре общественных коммуникаций региона
По словам Бекболата Абдикадырова, возможно произошла утечка газо-воздушной смеси, так как с места взрыва уже были извлечены два газовых баллона.

После проведённой разведки кинологической службой установлено, что пострадавших на месте взрыва нет.

Владелец комплекса «Шеркала» сообщил, что все рабочие покинули данное здание вечером приблизительно с 18:00 до 20:00.

-Со слов хозяина кафе под завалами находится ещё два баллона по 50 литров, - сказал Бекболат Абдикадыров.


Названа предварительная причина взрыва в Актау


Сразу после взрыва был создан оперативный штаб под руководством акима области Нурлана Ногаева. Он на месте провёл совещание с руководителями правоохранительных органов и служб гражданской защиты.

Более подробная информация будет предоставлена после ликвидации последствий ЧП.



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