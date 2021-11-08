Названа предварительная причина взрыва в Актау

Фото предоставили в центре общественных коммуникаций региона
По словам Бекболата Абдикадырова, возможно произошла утечка газо-воздушной смеси, так как с места взрыва уже были извлечены два газовых баллона.
После проведённой разведки кинологической службой установлено, что пострадавших на месте взрыва нет.
Владелец комплекса «Шеркала» сообщил, что все рабочие покинули данное здание вечером приблизительно с 18:00 до 20:00.
Сразу после взрыва был создан оперативный штаб под руководством акима области Нурлана Ногаева. Он на месте провёл совещание с руководителями правоохранительных органов и служб гражданской защиты.
Более подробная информация будет предоставлена после ликвидации последствий ЧП.
После проведённой разведки кинологической службой установлено, что пострадавших на месте взрыва нет.
Владелец комплекса «Шеркала» сообщил, что все рабочие покинули данное здание вечером приблизительно с 18:00 до 20:00.
-Со слов хозяина кафе под завалами находится ещё два баллона по 50 литров, - сказал Бекболат Абдикадыров.
Сразу после взрыва был создан оперативный штаб под руководством акима области Нурлана Ногаева. Он на месте провёл совещание с руководителями правоохранительных органов и служб гражданской защиты.
Более подробная информация будет предоставлена после ликвидации последствий ЧП.
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