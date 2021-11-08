Видео аварии на трассе Актау-Жетыбай появилось в социальных сетях

На кадрах, которые распространяются в социальных сетях, видно, что повреждена автомашина Toyota. По сообщению очевидцев, авария произошла 7 ноября.В пресс-службе департамента полиции Мангистау сообщили, что вызов на пульт дежурного 102 не поступал.- Сообщений о данной аварии в полицию не поступало, - отметили в ведомстве.Информации о пострадавших также нет.