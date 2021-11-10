Внедорожник сбил пешехода в Актау

Момент столкновения «Toyota Land Cruiser Prado 150» с пешеходом зафиксировал видеорегистратор сегодня вечером, 10 ноября, на автодороге, напротив дома №27 в 11 микрорайоне.По кадрам видно, как человек вышел на проезжую часть и собирался переходить дорогу в неположенном месте. В этот момент проезжает «Toyota Land Cruiser Prado 150», которая сбивает пешехода.По сообщению полиции, вызова по данному факту не поступало. В больницу также никто не обращался.