Пожар в квартире вызвал неисправный электроудлинитель в Актау

- Предварительная причина - это неисправность электроприборов. Оперативными действиями спасателей была ликвидирована угроза и распространение пожара на другие квартиры, - сообщили в ведомстве.

По информации ДЧС региона, сегодня, 24 ноября, в 11:32 на седьмом этаже в двухкомнатной квартире произошло горение бытовой техники на площади пяти квадратных метров. При этом общая площадь квартиры составляет 47 квадратных метров.Оперативными действия спасателей была ликвидирована угроза распространения пожара, сообщили в пресс-службе ДЧС региона.Жильцы сами покинули квартиру. Жертв и пострадавших нет.Пожар был ликвидирован в 11:55.В тушении были задействованы 10 пожарных, три единицы спецтехники, также три работника центра медицины катастроф и четыре сотрудника полиции. Ситуацию на месте контролировал начальник управления по ЧС Актау, подполковник гражданской защиты Жандос Кенжебаев.ДЧС региона просит жителей области строго соблюдать правила пожарной безопасности.