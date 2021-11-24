Пожар в квартире вызвал неисправный электроудлинитель в Актау

Фото предоставили в ДЧС региона
По информации ДЧС региона, сегодня, 24 ноября, в 11:32 на седьмом этаже в двухкомнатной квартире произошло горение бытовой техники на площади пяти квадратных метров. При этом общая площадь квартиры составляет 47 квадратных метров.
Оперативными действия спасателей была ликвидирована угроза распространения пожара, сообщили в пресс-службе ДЧС региона.
Жильцы сами покинули квартиру. Жертв и пострадавших нет.
Пожар был ликвидирован в 11:55.
В тушении были задействованы 10 пожарных, три единицы спецтехники, также три работника центра медицины катастроф и четыре сотрудника полиции. Ситуацию на месте контролировал начальник управления по ЧС Актау, подполковник гражданской защиты Жандос Кенжебаев.
ДЧС региона просит жителей области строго соблюдать правила пожарной безопасности.
Оперативными действия спасателей была ликвидирована угроза распространения пожара, сообщили в пресс-службе ДЧС региона.
Жильцы сами покинули квартиру. Жертв и пострадавших нет.
Пожар был ликвидирован в 11:55.
В тушении были задействованы 10 пожарных, три единицы спецтехники, также три работника центра медицины катастроф и четыре сотрудника полиции. Ситуацию на месте контролировал начальник управления по ЧС Актау, подполковник гражданской защиты Жандос Кенжебаев.
- Предварительная причина - это неисправность электроприборов. Оперативными действиями спасателей была ликвидирована угроза и распространение пожара на другие квартиры, - сообщили в ведомстве.
ДЧС региона просит жителей области строго соблюдать правила пожарной безопасности.
Оставьте свой комментарий первым.