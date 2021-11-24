«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 24 Ноября
+11...+9
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 432.15 KZT
  • €1 = 486.56 KZT
  • 1 RUB = 5.77 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:09

Просмотров: 442

Пожар в квартире вызвал неисправный электроудлинитель в Актау

Инцидент произошёл в высотном доме №8 в 28 микрорайоне.

Фото предоставили в ДЧС региона
По информации ДЧС региона, сегодня, 24 ноября, в 11:32 на седьмом этаже в двухкомнатной квартире произошло горение бытовой техники на площади пяти квадратных метров. При этом общая площадь квартиры составляет 47 квадратных метров.

Оперативными действия спасателей была ликвидирована угроза распространения пожара, сообщили в пресс-службе ДЧС региона.

Пожар в квартире вызвал неисправный электроудлинитель в Актау



Жильцы сами покинули квартиру. Жертв и пострадавших нет.

Пожар был ликвидирован в 11:55.

В тушении были задействованы 10 пожарных, три единицы спецтехники, также три работника центра медицины катастроф и четыре сотрудника полиции. Ситуацию на месте контролировал начальник управления по ЧС Актау, подполковник гражданской защиты Жандос Кенжебаев.

- Предварительная причина - это неисправность электроприборов. Оперативными действиями спасателей была ликвидирована угроза и распространение пожара на другие квартиры, - сообщили в ведомстве.


ДЧС региона просит жителей области строго соблюдать правила пожарной безопасности.






Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика