Бытовая техника и машина горели возле торгового дома ночью в Актау

- Поступило сообщение о задымлении в задней части торгового дома «Мечта», расположенного в 14 микрорайоне. На место происшествия выехали 20 сотрудников личного состава и шесть единиц техники. По прибытию было обнаружено возгорание бытовой техники за торговым центром «Мечта», под навесом, прикрытым отдельно расположенным профнастилом. Площадь горения составила 60 квадратных метров. Кроме того, после пожара было обнаружено, что у стоящего напротив автомобиля марки FORD обгорела передняя и боковая стороны (со стороны водителя). Пострадавших нет. Причину пожара и ущерб устанавливает дежурный дознаватель управления по чрезвычайным ситуациям города Актау, – сообщил Абдираш Нурсултан, заместитель начальника управления по ЧС Актау.

Вызов на пульт дежурного диспетчера службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области поступил 26 ноября в 01:47.Специалисты управления по чрезвычайным ситуациям Актау просят жителей города строго соблюдать правила пожарной безопасности.