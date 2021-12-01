Видеофакт! Автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе в Актау

Инцидент произошёл сегодня, 1 декабря, после полудня, на регулируемом пешеходном переходе Т-образного перекрёстка, напротив памятника Тарасу Шевченко.По кадрам видно, как две девушки переходят дорожную «зебру» на разрешённый для этого сигнал светофора. В этот момент со стороны 5 микрорайона поворачивал водитель на автомобиле «Nissan». У самого пешеходного перехода водитель ускорил движение и сбил с ног одну из девушек. Вторая помогла ей тут же подняться на ноги и они ушли. Заметно, что пострадавшая немного хромала.Lada.kz ожидает комментарий от департамента полиции региона.