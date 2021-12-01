«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 01 Декабря
+13...+11
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 434.16 KZT
  • €1 = 493.29 KZT
  • 1 RUB = 5.81 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:26

Просмотров: 3902

Видеофакт! Автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе в Актау

Наезд на пешехода попал в объектив видеорегистратора.

Кадр видео
Инцидент произошёл сегодня, 1 декабря, после полудня, на регулируемом пешеходном переходе Т-образного перекрёстка, напротив памятника Тарасу Шевченко.

По кадрам видно, как две девушки переходят дорожную «зебру» на разрешённый для этого сигнал светофора. В этот момент со стороны 5 микрорайона поворачивал водитель на автомобиле «Nissan». У самого пешеходного перехода водитель ускорил движение и сбил с ног одну из девушек. Вторая помогла ей тут же подняться на ноги и они ушли. Заметно, что пострадавшая немного хромала.

Lada.kz ожидает комментарий от департамента полиции региона.




Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 6 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • arelav_74
 None None (Посетители) Сегодня, 19:33
Цитата: Aлишeр
Он остановился, по тени видно.

А толку ? Даже не вышел, не узнал что и как.
Это как в анекдоте, ну я же извинился, аварийкой поморгал
 
-1
  • Aлишeр
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • alixah
  • sergei 66
  • 618965450
  • None None
  • arelav_74
 diger (Посетители) Сегодня, 17:25
Не, ну это вообще , даже не вышел из авто... На Кол водителя!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • 618965450
 ЁмоЁ (Посетители) Сегодня, 17:13
ну с, ждёмс коментарии на тему- эти пешеходы совсэм оборзэли, всё шастают туда-сюда где не положено, в развалочку, спешат куда то... podzatylnik
 
-1
  • 12-й регион
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Daulet201999
 Aлишeр (Посетители) Сегодня, 17:02
Цитата: shurik_kz11
R305EYM, если не ошибаюсь??


Он остановился, по тени видно.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
shurik_kz11 (Посетители) Сегодня, 16:45
R305EYM, если не ошибаюсь??
 
-1
  • Daulet201999
 Не поддерживаю Поддерживаю +6
  • синдбад
  • дорожник
  • kolu411
  • alixah
  • Космос
  • arelav_74
 Aлишeр (Посетители) Сегодня, 16:29
Нужно отправлять на нары уже... В городе тотально не соблюдаются правила дорожного движения.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика