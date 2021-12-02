Есть пострадавшие: на трассе Актау-Жанаозен произошла авария

Авария, как комментирует очевидец, произошла сегодня, 2 декабря, на трассе Актау-Жанаозен, у села Батыр.На видео очевидец показывает разбитый автомобиль «ВАЗ-2114» и говорит о пострадавших.Другие подробности будут опубликованы после получения официального комментария от ДП Мангистауской области.