Есть пострадавшие: на трассе Актау-Жанаозен произошла авария

Кадр видео
Авария, как комментирует очевидец, произошла сегодня, 2 декабря, на трассе Актау-Жанаозен, у села Батыр.
На видео очевидец показывает разбитый автомобиль «ВАЗ-2114» и говорит о пострадавших.
Другие подробности будут опубликованы после получения официального комментария от ДП Мангистауской области.
На видео очевидец показывает разбитый автомобиль «ВАЗ-2114» и говорит о пострадавших.
Другие подробности будут опубликованы после получения официального комментария от ДП Мангистауской области.
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