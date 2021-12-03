Несовершеннолетнего подростка сбили на пешеходном переходе в Актау

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Происшествие случилось напротив 36 дома в 6 микрорайоне.



- Около 09:55 при патрулировании заданного маршрута экипажем батальона патрульной полиции управления полиции Актау «Сункар-2» было замечено дорожно-транспортное происшествие в 6 микрорайоне напротив 36 дома. Водитель автотранспорта Hyundai Tiburon сбил пешехода, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Несовершеннолетнего мальчика доставили в Мангистаускую областную больницу. Ведётся расследование, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистау.



Полицейские работают на месте ДТП.