«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 03 Декабря
+7...+6
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 435.76 KZT
  • €1 = 493.41 KZT
  • 1 RUB = 5.89 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 12:49

Просмотров: 1316

Несовершеннолетнего подростка сбили на пешеходном переходе в Актау

Наезд на несовершеннолетнего пешехода произошёл сегодня, 3 декабря. С места происшествия 16-летний подросток доставлен в Мангистаускую областную больницу. Об этом сообщили в департаменте полиции региона.

Фото из архива Lada.kz
Происшествие случилось напротив 36 дома в 6 микрорайоне.

- Около 09:55 при патрулировании заданного маршрута экипажем батальона патрульной полиции управления полиции Актау «Сункар-2» было замечено дорожно-транспортное происшествие в 6 микрорайоне напротив 36 дома. Водитель автотранспорта Hyundai Tiburon сбил пешехода, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Несовершеннолетнего мальчика доставили в Мангистаускую областную больницу. Ведётся расследование, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистау.

Полицейские работают на месте ДТП.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
-5
  • tolk
  • watlow
  • Vohazab
  • sakura.68
  • Apmaxa
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Кая Снегова
  • Космос
  • NataliN
  • Ирон
 Aлишeр (Посетители) Сегодня, 12:55
Просто жесть какая то творится на дорогах... Почему не работает полиция? Сделайте масштабный рейд на предмет употребления воителями наркоты и алкоголя, верните на дороги постовых. Ставьте на штрафстоянку неисправные и не прошедшие техосмотр авто. Отправьте на родину авто из России и Армении!

Три вопроса по ПДД каждому водителю - одна ошибка - лишение прав, пересдача.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика