Девушку сбили на тротуаре в Актау: названа причина страшного ДТП

Фото очевидцев
По информации ведомства, водителю стало плохо за рулём. Он не смог нажать педаль тормоза, его автомобиль выскочил на тротуар и врезался в большое дерево за домом №70 в 12 микрорайоне, сообщили в полиции.
Медицинское освидетельствование показало, что мужчина был трезв.
Как сообщили в пресс-службе Мангистауской областной больницы, пострадавшая 28-летняя девушка по-прежнему находится в коме. По словам лечащего врача, состояние её все также крайне тяжелое без изменений.
Напомним, наезд на пешехода на тротуаре произошёл вечером 2 декабря.
Полицейские начали расследование.
Позже появилось видео наезда.
Врачи рассказали о состоянии пострадавшей.
Медицинское освидетельствование показало, что мужчина был трезв.
Как сообщили в пресс-службе Мангистауской областной больницы, пострадавшая 28-летняя девушка по-прежнему находится в коме. По словам лечащего врача, состояние её все также крайне тяжелое без изменений.
Напомним, наезд на пешехода на тротуаре произошёл вечером 2 декабря.
Полицейские начали расследование.
Позже появилось видео наезда.
Врачи рассказали о состоянии пострадавшей.