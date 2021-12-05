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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:01

Просмотров: 1725

Девушку сбили на тротуаре в Актау: названа причина страшного ДТП

За рулём «Toyota Sienna», как сообщили в департаменте полиции, находился мужчина.

Фото очевидцев
По информации ведомства, водителю стало плохо за рулём. Он не смог нажать педаль тормоза, его автомобиль выскочил на тротуар и врезался в большое дерево за домом №70 в 12 микрорайоне, сообщили в полиции.

Медицинское освидетельствование показало, что мужчина был трезв.

Как сообщили в пресс-службе Мангистауской областной больницы, пострадавшая 28-летняя девушка по-прежнему находится в коме. По словам лечащего врача, состояние её все также крайне тяжелое без изменений.

Напомним, наезд на пешехода на тротуаре произошёл вечером 2 декабря.

Полицейские начали расследование.

Позже появилось видео наезда.

Врачи рассказали о состоянии пострадавшей.




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Комментарии ( 3 )

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  • master_kz
  • 490
  • Кинст
 Aлишeр (Посетители) Сегодня, 15:27
Если это на самом деле было бы правдой, об этом заявили бы МАКСИМУМ на следующий день.

Не слышал что бы водителя увозила бы скорая, если ему стало плохо. Водителя, как я понял вообще никто не видел на месте происшествия.
 
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  • Кинст
 Pear (Посетители) Сегодня, 15:05
Номера армянские. Тех.состояние авто под вопросом. Что не скажешь, чтоб скрыть все тех.нарушения. тут как и бы и посучуствовать надо водиле. ********
 
-1
  • Ingul
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дорожник (Посетители) Сегодня, 14:32
Больному нефиг за руль садится, так он мог бы и в детский сад зарулить , в песочницу.

Жить нужно непременно хорошо
 
 

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