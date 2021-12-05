Неизвестные ограбили ломбард в Актау

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Разбойное нападение на ломбард, который располагается с торца дома №35 в 6 микрорайоне, произошло вечером 4 декабря, ориентировочно около 20:00.
Злоумышленников в настоящее время разыскивает полиция.
Сумма ущерба пока не установлена.
Данный факт зарегистрирован в в едином реестре досудебных расследований управления полиции Актау по статье 192 УК РК (Разбой).
Проводится расследование.
Злоумышленников в настоящее время разыскивает полиция.
Сумма ущерба пока не установлена.
Данный факт зарегистрирован в в едином реестре досудебных расследований управления полиции Актау по статье 192 УК РК (Разбой).
Проводится расследование.
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