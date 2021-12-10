Два человека пострадали в ДТП в Актау

ДТП произошло сегодня, 10 декабря, около 18:30.- При патрулировании заданного маршрута экипажем батальона патрульной полиции «Сункар-5» было замечено дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомашин марки «Daewoo Nexia» в 17 микрорайоне, напротив дома № 7. Водитель одного из «Daewoo Nexia», не соблюдая дистанцию, совершил столкновение с другим «Nexia». Двое пострадавших были доставлены в Мангистаускую областную больницу. На одного из водителей будет составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК, – сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.