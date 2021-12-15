ГАЗель опрокинулась из-за ветра в Мангистау

По информации полиции, вызов о ДТП поступил от очевидца аварии сегодня днём, 15 декабря. Как установлено, машина повалилась на бок около села Жармыш из-за сильной бури.Пострадавших не оказалось. Водитель был трезв. Выяснилось, что у машины сломалась рессора.На место прибыл эвакуатор для транспортировки ГАЗели.