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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:10

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В Жанаозене задержали сбытчиков оружия и боеприпасов

Департаментом КНБ РК по Мангистауской области 8 декабря проведена спецоперация по задержанию преступной группы, причастной к изготовлению и сбыту огнестрельного оружия. Об этом сообщается на сайте Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.

Фото пресс-службы ведомства
По данным ведомства, при попытке реализации боевого автомата «Калашникова» с поличным задержан житель Жанаозена, у которого ранее был осуществлён контрольный закуп пистолета «Макарова».

В Жанаозене задержали сбытчиков оружия и боеприпасов


- В ходе обыска по местам жительства соучастников изъяты пистолет «Макарова», два обреза, боеприпасы, а также различные виды наркотических средств («мефедрон», «опий») в особо крупных размерах. Задержанные участники группировки дали признательные показания, в отношении троих из них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, - отмечается на сайте ведомства.

В Жанаозене задержали сбытчиков оружия и боеприпасов


В Жанаозене задержали сбытчиков оружия и боеприпасов


Проводится досудебное расследование по статьям 287 (незаконный сбыт и хранение оружия) и 297 (незаконное хранение наркотических средств) УК РК. Устанавливается причастность задержанных к другим преступлениям.

Незаконный оборот оружия несёт серьёзную угрозу обществу и безопасности граждан в виду высоких рисков его использования представителями криминалитета, экстремистских и террористических организаций для совершения противоправных акций.  

Вскрытие и пресечение каналов нелегального оборота огнестрельного оружия является одной из приоритетных задач органов КНБ РК.



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Комментарии ( 1 )

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  • alesha
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 12:59
при попытке реализации боевого автомата «Калашникова»

Ого! "Калаш"--это уже серьёзно! А если ещё прибавить наркотУ в особо крупных размерах, то по совокупности срок должен на 20-ку потянуть. Уверен, что КНБ не допустит, чтобы ему всё "спустили на тормозах"
 
 

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