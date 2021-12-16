В Жанаозене задержали сбытчиков оружия и боеприпасов

По данным ведомства, при попытке реализации боевого автомата «Калашникова» с поличным задержан житель Жанаозена, у которого ранее был осуществлён контрольный закуп пистолета «Макарова».- В ходе обыска по местам жительства соучастников изъяты пистолет «Макарова», два обреза, боеприпасы, а также различные виды наркотических средств («мефедрон», «опий») в особо крупных размерах. Задержанные участники группировки дали признательные показания, в отношении троих из них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, - отмечается на сайте ведомства.Проводится досудебное расследование по статьям 287 (незаконный сбыт и хранение оружия) и 297 (незаконное хранение наркотических средств) УК РК. Устанавливается причастность задержанных к другим преступлениям.Незаконный оборот оружия несёт серьёзную угрозу обществу и безопасности граждан в виду высоких рисков его использования представителями криминалитета, экстремистских и террористических организаций для совершения противоправных акций.Вскрытие и пресечение каналов нелегального оборота огнестрельного оружия является одной из приоритетных задач органов КНБ РК.