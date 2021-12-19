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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:46

Просмотров: 4804

Новый жилой комплекс загорелся в Актау

Огнём охвачена верхняя часть жилого дома.

Кадр видео
Видео с пожаром рассылают жители Актау в социальных сетях.

Как стало известно, возгорание на верхних этажах жилого комплекса «Флоренция» произошло сегодня днём, 19 декабря, около 14:20.

На место направились несколько пожарных экипажей.

Lada.kz ожидает комментарий от ДЧС региона.










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Комментарии ( 5 )

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Vladimir00 (Посетители) Сегодня, 17:07
Короче клоуны в акимате.цирк.шуты.ха ха обосраться и не жить.каждый день пожары,наезды на пешеходах,позорные цветы и ничего никто не делает.в советское время я не помню чтоб где то что то горело
 
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  • Кинст
 dess (Посетители) Сегодня, 17:01
Сейчас очень сильно снизилось качество строй материала.
Химии в продукции слишком, всё коптит и капает.

Ну застройщик наверно компенсирует, жильцам убытки.
А пожарная служба молодцы, яйца чугунные на такую высь, ещё и под давлением напором воды управлять. Представляю как эту АГП качало.
 
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  • Кинст
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  • dess
 cas277cas (Посетители) Сегодня, 16:13
И музыка из громкоговорителей за 700 миллионов пусть поет!!!А чтоб соотвествующую технику купить на эти деньги для тушения в таких высотных домах-мозгов не хватает!!!Слушайте музыку и наслаждайтесь пожаром!Пир среди чумы.Людей искренне жаль кто на верхних этажах живет.
 
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  • chrome
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  • ЁмоЁ
  • dess
  • kz1990
 Космос (Посетители) Сегодня, 16:03
Зачастило с пожарами в новых жк...
Чем больше горит новостроек, тем ценнее старые панельные дома ;)
 
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 diger (Посетители) Сегодня, 15:47
Народу зрелище устроили. В очередной раз видно, какое строительство сейчас, всё картонное...
 
 

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