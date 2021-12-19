Новый жилой комплекс загорелся в Актау

Видео с пожаром рассылают жители Актау в социальных сетях.Как стало известно, возгорание на верхних этажах жилого комплекса «Флоренция» произошло сегодня днём, 19 декабря, около 14:20.На место направились несколько пожарных экипажей.Lada.kz ожидает комментарий от ДЧС региона.