«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 21 Декабря
+9...+7
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 436.35 KZT
  • €1 = 491.33 KZT
  • 1 RUB = 5.88 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:46

Просмотров: 95

Полицейские Мангистау выявили 80 нарушений во время оперативно-профилактического мероприятия «Сайгак»

С 1 декабря на территории Мангистауской области проводится республиканское оперативно–профилактическое мероприятие «Сайгак» (ОПМ). За 20 дней операции выявлено 80 административных правонарушений. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.

Фото пресс-службы ведомства
По данным полиции, во время ОПМ также раскрыто семь фактов преступлений, квалифицирующихся по статьям уголовного кодекса. Из них: пять фактов - это незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств; один факт - незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, и еще один факт - незаконная добыча рыбных ресурсов.

Основная цель ОПМ «Сайгак» – выявление нарушений природоохранного законодательства и незаконного оборота объектов и продукции биологических ресурсов, раскрытие экологических уголовных правонарушений. Особое внимание уделяется пресечению деятельности организованных преступных групп, специализирующихся на браконьерстве сайги, сбыту и приобретению других видов фауны.

- Полицейскими и заинтересованными органами на постоянной основе ведётся взаимообмен информацией и целенаправленная работа по выявлению и пресечению нарушений природоохранного законодательства. В период проведения широкомасштабной акции «Сайгак» усилены меры по борьбе с незаконным оборотом рогов сайгаков и их вывозом за пределы страны. В целях усиления работы по выявлению и пресечению деятельности организованных преступных группировок, специализирующихся на браконьерстве сайгаков и сбыте его дериватов, а также других видов дикой фауны. ОПМ «Сайгак» продлится в Мангистауской области до 31 декабря, - отметил глава полиции региона Жанарбек Бактыбаев.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика