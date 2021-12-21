Полицейские Мангистау выявили 80 нарушений во время оперативно-профилактического мероприятия «Сайгак»

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По данным полиции, во время ОПМ также раскрыто семь фактов преступлений, квалифицирующихся по статьям уголовного кодекса. Из них: пять фактов - это незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств; один факт - незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, и еще один факт - незаконная добыча рыбных ресурсов.



Основная цель ОПМ «Сайгак» – выявление нарушений природоохранного законодательства и незаконного оборота объектов и продукции биологических ресурсов, раскрытие экологических уголовных правонарушений. Особое внимание уделяется пресечению деятельности организованных преступных групп, специализирующихся на браконьерстве сайги, сбыту и приобретению других видов фауны.



- Полицейскими и заинтересованными органами на постоянной основе ведётся взаимообмен информацией и целенаправленная работа по выявлению и пресечению нарушений природоохранного законодательства. В период проведения широкомасштабной акции «Сайгак» усилены меры по борьбе с незаконным оборотом рогов сайгаков и их вывозом за пределы страны. В целях усиления работы по выявлению и пресечению деятельности организованных преступных группировок, специализирующихся на браконьерстве сайгаков и сбыте его дериватов, а также других видов дикой фауны. ОПМ «Сайгак» продлится в Мангистауской области до 31 декабря, - отметил глава полиции региона Жанарбек Бактыбаев.