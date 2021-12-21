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ЛАДА.kz » Происшествия

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 16:33

Просмотров: 7358

Департамент полиции Мангистау: за рулем сбившей мать с ребенком автомашины была женщина

Водитель, которая сбила женщину и ребенка на пешеходном переходе, по предварительным данным не была в состоянии алкогольного опьянения. Но в полиции ждут официального заключения экспертизы. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистау.

Кадр видео
Водителю автомашины «Toyota Land Cruiser», которая сбила пешеходов - 42 года.

За жизнь ребенка врачи боролись 1,5 часа.

- Девочка поступила в очень тяжелом состоянии, в состоянии клинической смерти, с диагнозом: тяжелая сочетанная травма, закрытая черепно-мозговая травма, тупая травма живота, разрыв желудка, печени, селезенки, внутреннее кровотечение, геморрагический и травматический шок. Ребенок в экстренном порядке был прооперирован. Девочке была удалена селезенка, удалось все ушить: печень, желудок. Провели переливание крови, но, несмотря на все это лечение, спасти ребенка не удалось. Девочка, к сожалению, получила травмы, несовместимые с жизнью, - сообщил Курман Кайранов, заведующий отделением травматологии и ортопедии Мангистауской областной детской больницы.

Напомним, 29-летнюю женщину с 5-летним ребенком сбили на пешеходном переходе между 16 и 19 микрорайонами. Женщина скончалась на месте трагедии, а девочка в детской областной больнице.



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Комментарии ( 11 )

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бобер (Посетители) Сегодня, 21:47
Был бы полностью ребята согласен с вами, но есть одно НО. Людей сбили НА ПЕШЕХОДНОМ ПЕРЕХОДЕ! Будьте повнимательней в таких местах!

Дела идут пока отлично, поскольку к ним не приступал.
 
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14679677 (Посетители) Сегодня, 21:40
я тут напишу, проблема на этом участке дороги не только водители и пешеходы, НО И САМА ДОРОГА, построенная как АВТОМАГИСТРАЛЬ.
На этой дороге двигаясь на авто превышаешь скорость сам того не замечая. Эта широченная автомагистраль с разделительной полосой провоцирует водителей на это. Установка скоростемеров - это полумера. Строительство надземных пешеходных переходов не будет эффективным, так как есть простая человеческая лень.
 
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Lido (Посетители) Сегодня, 20:26
Киын жагдай,иманды болсын
 
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Фактор и Я (Посетители) Сегодня, 20:25
dom555,
Вот,что,что но на наше якобы правосудия уповать вот именно не стоит!! Ещё не известно как в дальнейшем для этой неадекватной особы сложатся события!!! Вспомните чем закончилась резонансное преступления одной тоже неадекватной особы женского пола в Астане которая на перекрестке на отцовской иномарке сбила внука писателя и общественного деятеля Олжаса Сулейменова ...но потом она оказалась дочерью одного из областного начальника УВД по Кызылординской области, а потом тихо и молча вышла по амнистии так и не отсидев должного срока и праведное возмущение потом самого Олжаса Сулейменова за вопиющее нарушения и протекционизм не возымели действия... Связи сейчас решают всё и вся!!!
 
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  • babe
  • бобер
 dom555 (Посетители) Сегодня, 20:07
Adai11,
Фактор и Я,
Мужчины сбивают людей намного больше! Проблема не зависит от принадлежности пола! Проблема в корупции и судах!

Богатый человек уверен в своей крыше и безнаказанности! Сколько Усенов убил людей на дороге? Продолжал ездить и снова сбивал людей!

8 лет ей точно светит , посмотрим на наше провосудие.
 
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  • arust baits
 Ирон (Посетители) Сегодня, 19:21
А давай как шас модно .напишут водителю стало плохо очень плохо.наказать очень строго да и человек если человек сам себе этого не простит .жаль земля им пухом
 
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  • arust baits
  • Maximus
  • Рябов Виктор
 Фактор и Я (Посетители) Сегодня, 19:00
Сейчас самое страшное не это,а то как за короткое время человеческая жизнь так обесценилась и теперь ничего не стоит...то,что эта неадекватная особа женского пола лишила жизни не в чём не повинных людей...ей ещё осознания того,что она сделала и натворила не скоро ещё придет, а придёт ли вообще??? Вот так из-за своей никчемности и тупости за раз лишила жизни в том числе и невинного ребенка. Это не просто ужас это вообще уже произвол....
 
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  • arust baits
 Apmaxa (Посетители) Сегодня, 18:11
Цитата: Фактор и Я
Надеемся,что на этот раз уже не из блатных будет


после этой фразы "в полиции ждут официального заключения экспертизы" не факт. что там ждать? дунул в трубочку - вот тебе и результат. за кого нас держат?
 
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  • diger
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  • Vohazab
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  • Рябов Виктор
 Фактор и Я (Посетители) Сегодня, 17:28
Надеемся,что на этот раз уже не из блатных будет???а то до этого неадекватная особа женского пола по разбивала рядом стоящие машины когда неслась с большой дури,а вторая особа на большой скорости сбила на пешеходной дорожке девушку,что в 12 микрорайоне и таинственным образом потом исчезла и растворилась в пространстве...а с этой,что??? Сейчас уже сами мужчины бояться баб за рулём так некоторые особы неадекватные и не предсказуемые ,а многие из них в добавок даже элементарно не знают где педаль сцепления газа и тормоза... вообще для женщин надо строже устраивать экзамены на элементарные правила вождения автомобиля так как иной раз убеждаюсь в их диком поведении...
 
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  • arust baits
 TU-154 (Посетители) Сегодня, 17:06
Наказать максимально насколько это возможно в соответствии с УК РК
 
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