Департамент полиции Мангистау: за рулем сбившей мать с ребенком автомашины была женщина

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Водителю автомашины «Toyota Land Cruiser», которая сбила пешеходов - 42 года.
За жизнь ребенка врачи боролись 1,5 часа.
- Девочка поступила в очень тяжелом состоянии, в состоянии клинической смерти, с диагнозом: тяжелая сочетанная травма, закрытая черепно-мозговая травма, тупая травма живота, разрыв желудка, печени, селезенки, внутреннее кровотечение, геморрагический и травматический шок. Ребенок в экстренном порядке был прооперирован. Девочке была удалена селезенка, удалось все ушить: печень, желудок. Провели переливание крови, но, несмотря на все это лечение, спасти ребенка не удалось. Девочка, к сожалению, получила травмы, несовместимые с жизнью, - сообщил Курман Кайранов, заведующий отделением травматологии и ортопедии Мангистауской областной детской больницы.
Напомним, 29-летнюю женщину с 5-летним ребенком сбили на пешеходном переходе между 16 и 19 микрорайонами. Женщина скончалась на месте трагедии, а девочка в детской областной больнице.
За жизнь ребенка врачи боролись 1,5 часа.
- Девочка поступила в очень тяжелом состоянии, в состоянии клинической смерти, с диагнозом: тяжелая сочетанная травма, закрытая черепно-мозговая травма, тупая травма живота, разрыв желудка, печени, селезенки, внутреннее кровотечение, геморрагический и травматический шок. Ребенок в экстренном порядке был прооперирован. Девочке была удалена селезенка, удалось все ушить: печень, желудок. Провели переливание крови, но, несмотря на все это лечение, спасти ребенка не удалось. Девочка, к сожалению, получила травмы, несовместимые с жизнью, - сообщил Курман Кайранов, заведующий отделением травматологии и ортопедии Мангистауской областной детской больницы.
Напомним, 29-летнюю женщину с 5-летним ребенком сбили на пешеходном переходе между 16 и 19 микрорайонами. Женщина скончалась на месте трагедии, а девочка в детской областной больнице.