Комната охранников на стройке горела в Актау

Информация о пожаре поступила на пульт дежурного сегодня вечером, 22 декабря, в 20:11.Как установлено, на первом этаже недостроенного здания в 31 микрорайоне загорелась комната охраны, а именно бытовая техника.Площадь горения составила 20 квадратных метров. Возгорание ликвидировано в 20:35. Жертв и пострадавших нет. В тушении были задействованы 16 огнеборцев и четыре единицы техники, а также два сотрудника полиции и два работника центра медицины катастроф.Причину возгорания выясняет дежурный дознаватель управления ЧС Актау.