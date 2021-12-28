Пожар произошел в 19 микрорайоне Актау





Возгорание произошло 28 декабря в 19:49 возле 15 дома в 19 микрорайоне Актау.-С обратной стороны ресторана "Алатау" на открытой территории произошло горение мусора. Площадь пожара - 10 квадратных метров. Пострадавших нет. Возгорание ликвидировано в 19:57. На место выезжали 2 единицы техники и 12 человек личного состава ДЧС области и 3 специалиста центра медицины катастроф, - сообщили в ДЧС Мангистауской области.