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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 10:59

Просмотров: 2637

Парня с мефедроном задержала полиция в Актау

Молодого человека «приняли» в 1 микрорайоне, сообщили в департаменте полиции региона.

Фото предоставили в полиции
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в 1 микрорайоне на прошлой неделе полиция задержала 23-летнего местного жителя. При себе у молодого человека было шесть свертков, в которых находилось синтетическое наркотическое средство мефедрон. Общий вес содержимого составил 3,337 грамма.

Парня с мефедроном задержала полиция в Актау


В отношении задержанного начато досудебное расследование по части 4 статьи 296 УК РК. Проверяется его причастность к осуществлению закладок на территории Актау.

Парня с мефедроном задержала полиция в Актау


Иная информация в интересах следствия не разглашается.

Для справки:

Статья 296 часть 4 УК РК - Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере, - наказывается лишением свободы на срок от трёх до семи лет.



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Комментарии ( 3 )

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  • Дизель
  • Adai11
 jokerok (Посетители) Сегодня, 11:30
Новость для знатоков.

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
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 GuF (Посетители) Сегодня, 11:29
борьба с ветряными мельницами,по городу адреса груп в телеге,один и тот же канал в телеге продает эту дрянь.Какую то дичь устраивают показательную,если бы хотли правда бороться все бы уже давно бы закрыли,а так пыль в глаза.
 
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 bekenova (Посетители) Сегодня, 11:07
сразу расстрелять!!! На месте.
 
 

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