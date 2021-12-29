Парня с мефедроном задержала полиция в Актау

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в 1 микрорайоне на прошлой неделе полиция задержала 23-летнего местного жителя. При себе у молодого человека было шесть свертков, в которых находилось синтетическое наркотическое средство мефедрон. Общий вес содержимого составил 3,337 грамма.В отношении задержанного начато досудебное расследование по части 4 статьи 296 УК РК. Проверяется его причастность к осуществлению закладок на территории Актау.Иная информация в интересах следствия не разглашается.Статья 296 часть 4 УК РК - Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере, - наказывается лишением свободы на срок от трёх до семи лет.