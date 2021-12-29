Скотокрадов поймала полиция на трассе в Мангистау

По данным ведомства, в начале декабря в полицию Каракиянского района поступило оперативное сообщение о том, что двое граждан занимаются кражей скота.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции на автодороге Жетыбай-Курык была остановлена «ГАЗель». При осмотре автомобиля стражи порядка обнаружили мотоцикл.Подозреваемые 19 и 33-летние сельчане были доставлены в отдел полиции.Как стало известно, мотоцикл был похищен у одного из жителей села с целью совершения кражи скота. В настоящее время установлена их причастность к трём фактам. Они дали признательные показания. Вещественные доказательства изъяты.Всего скотокрады похитили пять лошадей. Материальный ущерб потерпевшим составил 1 350 000 тенге. Полицейские проверяют их причастность к другим аналогичным преступлениям.Данный факт зарегистрирован по статье 188 УК РК (Кража) и части 3 статьи 188-1 УК РК (Скотокрадство). Ведётся расследование. Злоумышленники водворены в изолятор временного содержания.Иная информация в интересах следствия не разглашается.