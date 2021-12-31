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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:43

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Осуждены на 15 лет: в Мангистау двое работников одной компании убили коллегу и спрятали тело в его же автомобиле

Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Мангистауской области оглашён приговор по уголовному делу в отношении двух сотрудников ТОО «Маңғыстау жүк тасымалы», обвиняемых в убийстве коллеги, совершенному группой лиц с особой жестокостью. Об этом сообщает пресс-служба Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Мангистауской области.

Иллюстративное фото из открытых источников
Суд установил, что 16 февраля 2021 года во время учебных занятий в ТОО «Маңғыстау жүк тасымалы» между сотрудниками организации произошла словесная перепалка. Вечером этого же дня в доме подсудимого А. было застолье с распитием спиртных напитков, во время которого сотрудники ТОО, вспомнив конфликт на работе, продолжили ссору. Подсудимый А. вызвал на подмогу по телефону своего знакомого И., вместе с которым они нанесли потерпевшему Е. телесные повреждения. Подсудимый А. и его знакомый И. погрузили потерпевшего Е. в его же автомобиль и вывезли на окраину села. Потерпевший Е. от полученных телесных повреждений скончался.

Сын подсудимого А., зная о произошедшем, не сообщил в полицию, поэтому органами следствия также было предъявлено обвинение в отношении Б. за укрывательство преступления.

Государственный обвинитель, поддержав обвинение в полном объёме, просил назначить наказание А. - 20 лет лишения свободы, И. - 18 лет лишения свободы, Б. – 4 года лишения свободы, и удовлетворить исковые требования представителя потерпевшего в полном объёме.

Представители потерпевшего просили назначить осужденным строгое наказание и удовлетворить исковые требования в полном объёме.

- Приговором суда А. признан виновным по пунктам 5), 7) части 2 статьи 99 УК и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет, с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности, а также в пользу гражданского истца взыскана сумма морального вреда в размере 7 000 000 тенге. Санкция части 2 статьи 99 УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы. Подсудимый И. признан виновным по части 1 статьи 293, статье 432 УК и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года, с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Санкция части 1 статьи 293 УК предусматривает наказание в виде лишения свободы до 2 лет, статья 432 УК предусматривает лишение свободы до 6 лет. С учётом требований Закона «Об амнистии в связи с тридцатилетием Независимости Республики Казахстан» срок неотбытой части наказания сокращён на одну пятую часть и окончательно к отбытию наказания подсудимому И. назначено в виде лишения свободы сроком на 3 года 8 месяцев 12 дней. С подсудимого И. в пользу гражданского истца взыскана сумма морального вреда в размере 500 000 тенге,- сообщает пресс-служба суда.

Приговор суда не вступил в законную силу.



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