Горящий автомобиль сняли на видео на трассе Актау-Форт-Шевченко

По словам очевидцев, возгорание автомобиля произошло сегодня, 31 декабря 2021 года.- Происшествие произошло на 69 км от города. Пострадавших нет, водитель и один пассажир стояли на обочине, говорят утечка газа, - рассказали очевидцы.Подробную информацию пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области обещали предоставить позже.