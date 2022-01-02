Водитель внедорожника погиб в ДТП на трассе в Мангистау

Информация о ДТП между сёлами Шеркала и Айракты поступила на пульт дежурного «102» отдела полиции Мунайлинского района вечером 31 декабря 2021 года.Установлено, что водитель «Lexus RX» не справился с рулевым управлением и столкнулся со встречным автомобилем «Toyota Camry». По инерции внедорожник врезался в электрический столб.От полученных травм на месте происшествия скончался 25-летний водитель «Lexus RX».Также пострадали четыре человека, которые были доставлены в Мангистаускую областную больницу.Ведётся расследование.