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ЛАДА.kz » Происшествия

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 22:13

Просмотров: 38

Жители Актау сообщили о погоне по степному бездорожью на пути из Курыка в Актау

По словам жительницы Актау, они с супругом пытались проехать из поселка Курык в Актау, но дорога была перекрыта людьми. А когда они пытались объехать этот участок по степи, за ними началась погоня.

Кадр видео
Женщина рассказала, что в поселок Курык она ездила в гости к друзьям. А когда стали возвращаться, дорога в сторону Актау была перекрыта. По ее словам, супруги пытались объехать перекрытый участок по степи, но трое неизвестных мужчин устроили за ними погоню.

- Мы решили объехать по степи, потому что дома ждали детки и нужно было завтра уже на работу. Мы поехали по степи в объезд, но нас догнали трое мужчин на «Жигулях» белого цвета и в резком обращении к нам потребовали срочно развернуться, бросить машину и вызвать такси. Мы объяснили, что нам нужно ехать домой, но они не хотели ничего слушать. Мы согласились сдать назад, но как только они отошли, мы рванули вперёд! Мужчины, прыгнув в машину рванули за нами по степи. Пытались догнать нас и моргали фарами. К ним присоединилась ещё машина «Мерседес» серого цвета, она до этого ездила по степи. Как оказалось, эти мужчины были вместе. Мы уверены, что мы не одни такие за сегодня!, - рассказывает женщина.

По ее словам, семье удалось оторваться от неизвестных, гнавшихся за ними.

- Мы выехали на дорогу и на большой скорости оторвались от них. Меня всю трясло, мужа тоже, еле пришли в себя. Так и не поняли, зачем и почему это было сделано, как-будто мы какие-то преступники. Это полный беспредел. Так нельзя, мы домой к деткам не можем проехать мирно? Полное безобразие!, - пожаловалась жительница Актау.





В полиции по-прежнему пока никак не комментируют происходящее в регионе.

Напомним, в Мангистау проходят митинги с требованием снизить стоимость газа до 50 тенге. Митингующие перекрывают дороги.



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