Очевидцы сообщили о найденном трупе мужчины в 32В микрорайоне Актау

В редакцию Lada.kz поступило сообщение о том, что в 32В микрорайоне, возле дома ЖК «Шанырак», обнаружен труп мужчины.- Возможно, кто-то узнает его или ищет, - сообщили очевидцы.По сообщению очевидцев, труп мужчины был обнаружен в ночь с 3 на 4 января.В департаменте полиции Мангистауской области прокомментировали ситуацию.- Обнаружен труп мужчины 1972 года рождения без видимых признаков насильственной смерти. По данному происшествию назначена судебно-медицинская экспертиза, - сообщили в полиции региона.