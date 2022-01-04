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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:19

Просмотров: 1403

Очевидцы сообщили о найденном трупе мужчины в 32В микрорайоне Актау

В Актау очевидцы сообщили о найденном трупе мужчины в 32В микрорайоне, возле дома ЖК «Шанырак».

Фото очевидцев
В редакцию Lada.kz поступило сообщение о том, что в 32В микрорайоне, возле дома ЖК «Шанырак», обнаружен труп мужчины.

- Возможно, кто-то узнает его или ищет, - сообщили очевидцы.

Очевидцы сообщили о найденном трупе мужчины в 32В микрорайоне Актау


По сообщению очевидцев, труп мужчины был обнаружен в ночь с 3 на 4 января.

В департаменте полиции Мангистауской области прокомментировали ситуацию.

- Обнаружен труп мужчины 1972 года рождения без видимых признаков насильственной смерти. По данному происшествию назначена судебно-медицинская экспертиза, - сообщили в полиции региона.



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Комментарии ( 1 )

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Дизель (Посетители) Сегодня, 11:53

- Обнаружен труп мужчины 1972 года рождения.

На ним было написано год его рождения, где число и месяц?!...

Ну что!, гребанём по барыгам и бюрократам, за 30 летний развал СССР..
 
 

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