Пятерых уроженцев Мангистауской области задержали в Алматы за мародёрство.

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По данным Tengrinews.kz, у пятерых жителей Мангистауской области были обнаружены вещественные доказательства, похищенные в разных торговых домах.
Задержанные признались, что эти вещи были приобретены мародерским путем. Также у задержанных изъяты шумовые гранаты, принадлежавшие военнослужащим, каски, бронежилеты и щиты.
По данному факту было начато досудебное расследование по статье 272 УК РК «Организация и участие в массовых беспорядках» и по статье 188 УК РК «Тайное хищение чужого имущества».
Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Уголовное дело будет направлено в суд.
Задержанные признались, что эти вещи были приобретены мародерским путем. Также у задержанных изъяты шумовые гранаты, принадлежавшие военнослужащим, каски, бронежилеты и щиты.
По данному факту было начато досудебное расследование по статье 272 УК РК «Организация и участие в массовых беспорядках» и по статье 188 УК РК «Тайное хищение чужого имущества».
Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Уголовное дело будет направлено в суд.