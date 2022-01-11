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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:52

Просмотров: 2646

Пятерых уроженцев Мангистауской области задержали в Алматы за мародёрство

Полицейские Медеуского района Алматы задержали пятерых уроженцев Мангистауской области, занимавшихся мародерством, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Кадр видео
По данным Tengrinews.kz, у пятерых жителей Мангистауской области были обнаружены вещественные доказательства, похищенные в разных торговых домах.

Задержанные признались, что эти вещи были приобретены мародерским путем. Также у задержанных изъяты шумовые гранаты, принадлежавшие военнослужащим, каски, бронежилеты и щиты.

По данному факту было начато досудебное расследование по статье 272 УК РК «Организация и участие в массовых беспорядках» и по статье 188 УК РК «Тайное хищение чужого имущества».

Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Уголовное дело будет направлено в суд.




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Комментарии ( 3 )

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Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 15:40
Дизель, скорее всего студенты с нашего края!
 
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  • Ирон
 Дизель (Посетители) Сегодня, 14:31
Пятерых уроженцев Мангистауской области задержали в Алматы за мародёрство.

ДА!, ушлые мородёры, каким образом они оказались в Алма - Ате и кто их туда подтянул?!.
Ну, а сейчас попадут на срок за кражу и разбой...

Ну что!, гребанём по барыгам и бюрократам, за 30 летний развал СССР..
 
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  • Ирон
 дорожник (Посетители) Сегодня, 14:26
Наш пострел везде успел

Жить нужно непременно хорошо
 
 

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