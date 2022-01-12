В Мангистау из незаконного оборота изъято свыше 240 кг наркотических средств

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Наибольшую долю изъятого составляет марихуана – 237 кг 850 граммов. Общий вес синтетических наркотиков мефедрон, альфа PVP составил 2 кг 292 г. Изъято также 158 граммов гашиша, 154 грамма героина, 18 граммов опия.



- Всего за год выявлено 545 наркоправонарушений, в том числе 80 уголовных. Зарегистрировано также 50 фактов сбыта наркотиков, два факта в отношении организованной преступной группировки, 15 фактов хранения наркотических средств в особо крупном размере, шесть фактов культивирования наркотиков, в одном случае был организован наркопритон и др. Зафиксировано 434 преступления, связанных с хранением наркотиков в крупном размере, в том числе 31 – в крупном размере, - прокомментировал старший оперуполномоченный по особо важным делам УПН ДП Мангистауской области подполковник полиции Будайчиев Камиль.



Кроме этого, по словам специалиста, выявлено 110 сайтов и телеграмм чатов, занимающихся рекламой и продажей наркотических средств.