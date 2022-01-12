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ЛАДА.kz » Происшествия

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 11:33

Просмотров: 660

В Мангистау из незаконного оборота изъято свыше 240 кг наркотических средств

По итогам 2021 года мангистаускими полицейскими из незаконного оборота изъято 240 кг 472 г наркотических средств. Более 237 кг из них – марихуана. Об этом сообщили в управлении по противодействию наркопреступности департамента полиции
региона.

Фото из архива Lada.kz
Наибольшую долю изъятого составляет марихуана – 237 кг 850 граммов. Общий вес синтетических наркотиков мефедрон, альфа PVP составил 2 кг 292 г. Изъято также 158 граммов гашиша, 154 грамма героина, 18 граммов опия.

- Всего за год выявлено 545 наркоправонарушений, в том числе 80 уголовных. Зарегистрировано также 50 фактов сбыта наркотиков, два факта в отношении организованной преступной группировки, 15 фактов хранения наркотических средств в особо крупном размере, шесть фактов культивирования наркотиков, в одном случае был организован наркопритон и др. Зафиксировано 434 преступления, связанных с хранением наркотиков в крупном размере, в том числе 31 – в крупном размере, - прокомментировал старший оперуполномоченный по особо важным делам УПН ДП Мангистауской области подполковник полиции Будайчиев Камиль.

Кроме этого, по словам специалиста, выявлено 110 сайтов и телеграмм чатов, занимающихся рекламой и продажей наркотических средств.



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Комментарии ( 2 )

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ЁмоЁ (Посетители) Сегодня, 13:30
* из незаконного оборота изъято ...*, а законный оборот это в аптеках по рецепту?... вспомнилось;давно, в ГОВД спросил у завхоза- а там в комнате с вещьдоками 2 бутылки водки стоят, может заменим содержимое хоть в одной на воду?, ответ добил- там уже давно вода а не водка, только ты молчи... rofl
 
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smotritel (Посетители) Сегодня, 12:23
смертную казнь наркоторговцам
 
 

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