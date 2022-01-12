Труп в подъезде: Наркопритон пугает жителей многоэтажки в Актау

- Там варят эту жижу, пахнет аммиаком, уксусом, растворителем, этиловым спиртом. Каждый день мы страдаем от жуткого химозного зловония, от чего болит голова и тошнит. Днём и ночью по подъезду бродят зомби в состоянии наркотического опьянения. Мы боимся выходить из дома, вынуждены ходить по несколько человек, боимся за наших детей и стариков, которых в нашем доме немало, - жалуются жильцы.

- Хозяина квартиры опросил следователь и отпустил. Его даже не забрали в отделение для выяснения обстоятельств смерти. На следующий день жуткая вонь их варева объяла весь подъезд и соседние квартиры. Притон опять заполнен толпой наркоманов. Нет на них управы! Мы неоднократно звонили в 102, вызывали участкового инспектора, обращались в департамент полиции, писали заявления, но никто нам не помог. Мы просим помощи общественности, чтобы органы правопорядка приняли, наконец, меры. Мы устали жить в постоянном страхе за свои жизни и жизни наших детей! Соседи готовы уже на крайности и вершить самосуд, - жалуются жильцы дома.

Жители высотного дома №31 в 12 микрорайоне рассказали, что на третьем этаже проживает мужчина, который устроил в своей квартире наркопритон, где изготавливают и употребляют, а также распространяют наркотические вещества.Мать организатора притона, по словам жильцов, проживает отдельно и появляется у сына очень редко. Они полагают, что она оплачивает счета за квартплату.Последней каплей терпения стал труп мужчины, который обнаружили вечером 17 декабря соседи практически под дверью одинокой пенсионерки в куче строительного мусора. Он был раздет по пояс, рядом лежала его куртка.Прибывшие медики констатировали смерть и сразу заявили, что смерть наступила в результате передозировки наркотиками. Затем приехали сотрудники полиции. Криминалист обнаружил следы волочения от злосчастной квартиры до места обнаружения тела, рассказывают жильцы.