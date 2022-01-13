Дело о гибели женщины и её пятилетней дочери в результате наезда внедорожника передали в суд Актау

Фото очевидцев
Полицейские завершили расследование в отношении 42-летней женщины, водителя, которая 20 декабря насмерть сбила двух человек между 16 и 19 микрорайонами, когда они переходили дорогу по пешеходному переходу. Материалы дела передали в суд.
Напомним, под колёсами внедорожника оказались 29-летняя женщина и её пятилетняя дочь. Мать от полученных травм погибла на месте происшествия. Пятилетняя девочка была доставлена в Мангистаускую областную детскую больницу, после чего, не приходя в сознание, скончалась.
За рулём внедорожника находилась 42-летняя женщина. Ей инкриминируют статью 345 часть 4 «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».
После случившегося ДТП женщину поместили в СИЗО на два месяца.
Напомним, под колёсами внедорожника оказались 29-летняя женщина и её пятилетняя дочь. Мать от полученных травм погибла на месте происшествия. Пятилетняя девочка была доставлена в Мангистаускую областную детскую больницу, после чего, не приходя в сознание, скончалась.
За рулём внедорожника находилась 42-летняя женщина. Ей инкриминируют статью 345 часть 4 «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».
После случившегося ДТП женщину поместили в СИЗО на два месяца.
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