Женщину сбили на «зебре» в Актау

Дорожный инцидент произошёл в 30 микрорайоне, напротив торгового центра «Олжа», вечером 14 января, примерно в 19:30.Водитель автомобиля «Chevrolet Cobalt» сбил 44-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.Пострадавшая была доставлена в Мангистаускую областную больницу. После оказания медицинской помощи отпущена домой.Водитель был трезв. В отношении него составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК.Автотранспорт водворён на штрафную стоянку.- Нарушение водителями транспортных средств установленных правил обеспечения безопасности дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества.- Нарушение водителями транспортных средств установленных правил обеспечения безопасности дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб - влекут штраф в размере 10 МРП или лишение права управления транспортным средством на срок девять месяцев.- То же действие, повлекшее причинение потерпевшему легкого вреда здоровью. Это предусматривает штраф в размере 15 МРП и лишение права управления транспортным средством сроком на один год.- Действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные лицом, не имеющим права управления транспортными средствами - влекут штраф в размере 20 МРП.