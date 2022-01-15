Четыре человека погибли в ДТП в Мангистау

- Назначена судебно-медицинская экспертиза. Ведётся расследование, - отметили в ведомстве.

По информации полиции, ДТП произошло 14 января в 20:30 на 46/47 километрах трассы Актау-Жетыбай.Столкнулись два автомобиля - «ВАЗ» и «Jac», направлявшиеся в Актау.В результате ДТП на месте погибли четыре человека.Данный факт зарегистрирован в отделе полиции Мунайлинского района по части 4 статьи 345 УК РК (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц).Очевидцы на видео говорят, что авария произошла по причине гололёда. Четыре человека, находившиеся в салоне «ВАЗ», умерли.