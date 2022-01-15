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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:04

Просмотров: 144

Четыре человека погибли в ДТП в Мангистау

Участниками аварии стали два легковых автомобиля, сообщили в департаменте полиции региона.

Кадр видео
По информации полиции, ДТП произошло 14 января в 20:30 на 46/47 километрах трассы Актау-Жетыбай.

Столкнулись два автомобиля - «ВАЗ» и «Jac», направлявшиеся в Актау.

В результате ДТП на месте погибли четыре человека.

Данный факт зарегистрирован в отделе полиции Мунайлинского района по части 4 статьи 345 УК РК (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

- Назначена судебно-медицинская экспертиза. Ведётся расследование, - отметили в ведомстве.


Очевидцы на видео говорят, что авария произошла по причине гололёда. Четыре человека, находившиеся в салоне «ВАЗ», умерли.




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