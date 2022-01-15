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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 19:59

Просмотров: 215

Пропавшую женщину уже 10 дней ищут в Мангистау

В поисках задействованы полицейские и волонтёры.

Удостоверение личности Хадиши Есмагамбетовой
Жительница села Жетыбай - 61-летняя Хадиша Есмагамбетова вышла из дома под утро 5 января, примерно в 04:00, и не вернулась.

Семья и родственники обратились по месту с заявлением в полицию.

Сотрудники отдела полиции Каракиянского района совместно с волонтёрами проводят розыскные мероприятия. Разослана ориентировка.

Пропавшую женщину уже 10 дней ищут в Мангистау


Хадиша Есмагамбетова является безработной. Имеет среднее образование.

Женщина была одета в белый длинный джемпер и зелёное платье.

Пропавшую женщину уже 10 дней ищут в Мангистау


Все, кто либо владеет информацией о местонахождении Хадиши Есмагамбетовой, просьба сообщать по телефонам: 8(72935) 25-00-02, 8 (778) 808-48-26, 8(775) 671-46-02 или 102.



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