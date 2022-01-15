Пропавшую женщину уже 10 дней ищут в Мангистау

Жительница села Жетыбай - 61-летняя Хадиша Есмагамбетова вышла из дома под утро 5 января, примерно в 04:00, и не вернулась.Семья и родственники обратились по месту с заявлением в полицию.Сотрудники отдела полиции Каракиянского района совместно с волонтёрами проводят розыскные мероприятия. Разослана ориентировка.Хадиша Есмагамбетова является безработной. Имеет среднее образование.Женщина была одета в белый длинный джемпер и зелёное платье.