Смертельное ДТП на трассе Кульсары-Бейнеу: пять человек погибли

ДТП на трассе на трассе Кульсары-Бейнеу. Фото предоставили в МВД РК

Как стало известно, 14 января около 11:30 на трассе столкнулись автомобили «Honda Odessey» и «ВАЗ-2115».



В результате ДТП на месте погибли 26-летний водитель и три пассажира автомобиля «ВАЗ-2115».



Водитель и пассажир минивэна доставлены в больницу Жылыойского района. От полученных травм последний скончался.



Проводится расследование.



Сообщается, что минивэн состоял на учёте в Армении, «ВАЗ-2115» - в Российской Федерации.