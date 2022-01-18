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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:09

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Троих жителей Мангистау арестовали за нарушение комендантского часа

Мангистауским областным судом в апелляционном порядке рассмотрены административные дела в отношении 23 лиц, нарушивших комендантский час. В отношении троих человек суд применил административные аресты. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Иллюстративное фото из открытых источников
В пресс-службе ведомства сообщили, что судами первой инстанции области 20 человек были привлечены к административному взысканию в виде штрафов по пунктам 9) или 10) части 1 статьи 476 КоАП (Нарушение режима или невыполнение требований, установленных государственным органом в связи с объявлением чрезвычайного положения, а также неисполнение законных приказов и распоряжений коменданта местности, если эти действия (бездействие) не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, в части: 9) ограничения движения транспортных средств и проведения их досмотра; 10) запрещения нахождения физических лиц во время комендантского часа без специально выданных пропусков и документов, удостоверяющих их личность, на улицах или в иных общественных местах либо пребывания вне своего жилища без документов, удостоверяющих личность).

В отношении троих человек суд применил административные аресты до семи суток.

- Судебная коллегия, учитывая отсутствие обстоятельств отягчающих административную ответственность правонарушителей, а также признанием ими вины, раскаяния в содеянном, смягчила взыскание. Постановлениями суда апелляционной инстанции административные штрафы в отношении 20 лиц были заменены на предупреждения и в отношении трех лиц были сокращены сроки административного ареста до трех суток, - сообщили в пресс-службе суда.



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