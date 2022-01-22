«Lexus» врезался в столб в Актау: пострадал пассажир

Информация о ДТП на автодороге между 28 и 28А микрорайонами, напротив ТЦ «Рик», поступила на пульт дежурного «102» 21 января в 23:40.Выяснилось, что водитель «Lexus GS300» не справился с рулевым управлением и врезался в столб освещения.В результате столкновения пострадал 24-летний пассажир. Он был доставлен в Мангистаускую областную больницу.Ведётся расследование.