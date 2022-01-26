ДТП с двумя «легковушками» в Актау: виновник аварии проехал на запрещающий сигнал светофора

Вызов о ДТП поступил на пульт дежурного «102» вчера, 25 января, в 22:59.Установлено, что водитель «Chevrolet Cobalt» проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с «Toyota Corolla». После чего по инерции «Chevrolet Cobalt» врезался в дорожный знак - указатель направления движения.Пострадавших нет.На водителя «Chevrolet Cobalt» составлен протокол по части 1 статьи 610 КоАП РК (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб). Наказание влечёт штраф в размере 20 месячных расчётных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.