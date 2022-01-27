Парня насмерть придавила машина в пригороде Актау

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Трагедия случилась в минувшую пятницу, 21 января, на территории одного из частных домов во время ремонта машины.



Молодой человек загнал свой автомобиль на подъёмник. При непонятных обстоятельствах машина упала на хозяина авто и придавило его.



В Мангистаускую областную больницу бригада медиков доставила уже труп. Врачи констатировали смерть и после тело забрали судмедэксперты.



Сообщается, что молодому человеку было 25 лет.