В рамках операции «Быт» полицейскими выявлено 383 административных правонарушения

Фото пресс-службы ведомства

По данным полиции, во время ОПМ полицейскими области по месту жительства проверено свыше четырех тысяч лиц, в том числе 384 неблагополучных семьи.



- Выявлено 383 различных административных правонарушения. Из них по статье 73 КоАП РК (Противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений) - 42 факта, по статье 73-1 КоАП РК (Умышленное причинение легкого вреда здоровью) - 26 фактов и много других. Поставлено на учет 50 лиц по категории наркоманы и алкоголики. Кроме того, 15 неблагополучных семей, - сообщили в полиции региона.



В рамках проводимых мероприятий проводится работа по выявлению и проведению профилактики с лицами, склонными к совершению правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений. Особое внимание уделяется соблюдению установленных ограничений лицами, в отношении которых вынесены защитные предписания либо установлены особые требования к поведению.



- Уважаемые жители, если вы стали жертвой бытового насилия, необходимо сразу обращаться в полицию, в подразделение по защите женщин от насилия, к участковым инспекторам. Своевременное обращение зачастую помогает избежать многих неприятностей и даже преступлений, - отметили в полиции.